Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:13

O Instituto Datafolha realizou uma pesquisa que indicou que uma em cada quatro pessoas no Brasil não teve condições de oferecer uma quantidade de comida suficiente para alimentar a família durante os últimos meses da pandemia da Covid-19. O estudo entrevistou 2.071 pessoas, nos dias 11 e 12 de maio, em 146 municípios do país.

De acordo com o levantamento, 88% dos entrevistados disseram ter a percepção de que a fome no país aumentou. Segundo a pesquisa, essa situação é sentida ainda mais por mulheres, negros, pessoas com menos escolarização e entre moradores do Nordeste.

O Datafolha constatou que faltou comida para quatro em cada 10 pessoas que possuem apenas o ensino fundamental completo.

A pesquisa demonstrou que nos lares onde apenas uma pessoa trabalha, a falta de comida foi mais sentida, com 29%. Onde nenhuma pessoa trabalha, o número salta para 35%.

Quem recebeu o auxílio emergencial deste ano - que caiu de R$600 para valores entre R$150 de R$375 este ano - foi quem mais sentiu o peso da fome, com um percentual de 41% dizendo que faltou comida na mesa.

O levantamento do Datafolha mostrou que famílias com crianças sentiram mais a fome: em 35% das casas com crianças de até 6 anos, houve menos comida na mesa do que o suficiente, segundo os participantes da pesquisa.

A margem de erro da pesquisa do Datafolha é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o seu nível de confiança é de 95%.