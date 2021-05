A média móvel de mortes ficou em 1.928 neste sábado. Reprodução/ Internet

Por iG

Publicado 22/05/2021 18:27

O Brasil perdeu 1.899 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) deste sábado (22). No período, 76.490 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados.

Ao todo, 16.047.439 brasileiros já foram ou estão infectados pela covid-19, e 448.208 já morreram vítimas da doença. A média móvel de casos nos últimos sete dias continua subindo, alcançando 65.844 diagnósticos por dia. A média móvel de mortes ficou em 1.928 neste sábado.

Publicidade

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (107.497), Rio de Janeiro (49.438) e Minas Gerais (38.878). As unidades da Federação com menos óbitos são Amapá (1.656), Acre (1.633) e Roraima (1.602).