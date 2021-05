Luana Araujo, médica infectologista à frente da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 Reprodução/Twitter

Por IG Último egundo

Publicado 23/05/2021 09:39

O senador Alessandro Vieira (Cidadania – SE) protocolou um requerimento para convocar secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, a infectologista Luana Araújo, na CPI da Covid.

Ela ficou apenas dez dias no cargo e por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou neste sábado (22) "que busca por outro nome com perfil profissional semelhante".

Publicidade

De acordo com relatos feitos à CNN, Luana já teria se despedido durante a semana do grupo do Centro de Operações Especiais, formado por membros de todas as secretarias do Ministério da Saúde para monitoramento da emergências de saúde pública.



O senador quer saber os motivos da saída da médica da pasta comandada por Marcelo Queiroga. Em suas redes sociais, Luana já se manifestou contra o uso de cloroquina e outros medicamentos no "tratamento precoce" da doença.

Publicidade

O nome da médica foi anunciado no evento do Ministério da saúde no último dia 12, durante o lançamento da Campanha de Conscientização sobre medidas preventivas e Vacinação contra a Covid- 19. A infectologista é formada pela Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduada em epidemiologia na Universidade Johns Hopkins.