Publicado 23/05/2021 17:00

O senador Otto Alencar (PSD-BA) criticou o fato do STF ter concedido habeas corpus a Eduardo Pazuello. O político ainda afirma que não se anima com a nova convocação do ex-ministro da Saúde para depor na CPI da Covid.

"Não adianta, a gente aperta, e o STF afrouxa. Uma decisão de uma só pessoa [Ricardo Lewandowski] compromete todo um trabalho”, afirma o senador, em entrevista à coluna Painel, da Folha de S. Paulo. “O que chama atenção é um ministro fazer isso sabendo que são pessoas que podem omitir os crimes contra as vidas que fizeram. O habeas corpus é uma autorização para mentir".

Alencar ainda criticou o habeas corpus para Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. "O STF, hoje, tem defendido essa turma que sempre lhe atacou, que já pediu até o seu fechamento", disse.



Alencar, que é médico e discutiu com Pazuello na última quinta-feira (20) na CPI, também disse que o governo está fazendo de tudo para enfraquecer as investigações. "Cometeram crimes contra às pessoas, e isso nas 14 vezes que se negou a comprar vacina, quando faz charlatanismo e promove remédio sem eficácia. O Pazuello no governo Bolsonaro foi inadequado, despreparado e sem conhecimento. Um pau mandado".