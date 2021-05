O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, discursou com presidente Jair Bolsonaro durante o ato. Daniel Castelo Branco

Por iG

Publicado 23/05/2021 20:16

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, deve ser confrontado pelo Exército e pela CPI da Covid depois de participar de ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã deste domingo (23). Pazuello ficou sem máscara em meio a uma multidão.

De acordo com militares da ativa ouvidos pela coluna de Carla Araújo, do Uol, o comportamento do general foi considerado "lamentável" por colegas. Segundo as fontes, é provável que Pazuello seja cobrado por seu Comandante, o general Paulo Sérgio, a dar explicações.

Publicidade

Além de continuar desgastando a imagem do Exército, a avalição é de que Pazuello também teria desrespeitado o Regulamento Disciplinar do órgão e, por isso, teria que explicar o porquê de ter realizado tais ações.



Fontes ouvidas pelo Antagonista, porém, afirmam que a abertura de um processo disciplinar contra Pazuello poderia provocar uma crise com o Palácio do Planalto. Diante disso, o Exército poderia decidir por transferir o general para a reserva com data retroativa.

Publicidade

Além das Forças Armadas, a CPI da Covid também poderia cobrar Pazuello. Ainda segundo a coluna de Carla Araújo, parlamentares foram surpreendidos com um pedido do próprio ex-ministro para depor novamente na comissão. A hipótese é que ele teria se aproximado de Bolsonaro e de seus seguidores durante a manifestação para tentar uma estratégia de defesa diferente na CPI.