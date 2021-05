O pedido de afastamento do presidente será protocolado pelo 'Movimento Vidas Brasileiras' Reprodução

Publicado 24/05/2021 08:48

Rio - O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) será alvo de mais um pedido de impeachment, desta vez protocolado, nesta segunda-feira, por personalidades como o youtuber Felipe Neto, a apresentadora televisiva Xuxa Meneghel, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande, a atriz Julia Lemmertz e o escritor Raduan Nassar. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.



A argumentação do grupo baseia-se na "condução desastrosa" da pandemia do novo coronavírus no país por parte do governo federal. O pedido de afastamento do presidente será protocolado pelo 'Movimento Vidas Brasileiras'.

O presidente Bolsonaro é recordista no número de pedidos de impeachment. Até o dia 10 de abril, haviam 111 requerimentos solicitando seu afastamento do executivo federal, uma média de um pedido por semana.

Bolsonaro encaminha-se para ter o dobro de pedidos de impeachment do sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Para efeito de comparação, Dilma sofreu 68 solicitações; Lula, 37; Michel Temer, 31; Fernando Collor, 29; Fernando Henrique, 24; e Itamar Franco, 4.