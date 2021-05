Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/05/2021 12:36

Rio - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última semana, porém não teve seu celular apreendido. As informações são da jornalista Bela Megale.

Como a polícia não encontrou o endereço da residência de Salles em Brasília, os oficiais se dirigiram ao prédio do ministério e questionaram Ricardo assim que ele chegou ao local. O ministro, porém, alegou que ele não se encontrava com seu celular.

A apreensão do aparelho celular e de outros eletrônicos do ministro foi autorizado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A avaliação é de que a falta do celular de Salles atrapalhará as investigações.

Mesmo sem entregar seu telefone, o ministro desativou o aparelho. Desde a última quarta-feira (19), Salles se comunica através de outro celular e de um número diferente do anterior. Questionado, Ricardo não se manifestou.