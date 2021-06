Daniel Silveira (PSL-RJ) é alvo de outros três inquéritos - Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:41 | Atualizado 22/06/2021 15:46

Brasília - O deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP) recomendou em seu parecer enviado ao Conselho de Ética, nesta terça-feira, a suspensão do mandato de Daniel Silveira(PSL-RJ) por quatro meses. O parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro é investigado nesse inquérito por ter gravado e divulgado reunião sigilosa do PSL no interior da Câmara dos Deputados, em outubro de 2019.

De acordo com o parecer de Leite, a ação de Silveira foi grave e constituiu clara ofensa ao direito de intimidade. Para o relator, a conduta do deputado federal e ex-PM devem ser combatidas afim de evitar ataques ao regime democrático do país.

"A utilização de gravações clandestinas como instrumento de denúncia ou de arapongagem claramente não se coaduna com o papel de quem tem o dever de zelar pelo do estado democrático de direito e de defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal", diz o relatório.



Ainda segundo o relator, a defesa apresentada por Silveira que justifica a ação afirmando que uma assessora do PSL teria feito a gravação "sequer faz sentido". Para Leite, como a gravação só foi repassada pelo parlamentar investigado, não faz sentido que mais ninguém do partido tenha o áudio vazado. A reunião do referido inquérito aconteceu no dia em 16 de outubro de 2019.



"Em outros termos, qualquer regra de convivência minimamente harmônica, especialmente em uma casa política onde os interesses da nação estão envolvidos, não pode aceitar a terceirização da responsabilização de atos aéticos, tendo em vista que isto significa consentir com a instituição de um ambiente de trabalho hostil, no qual todo mundo faz o que quer, contando com a certeza da impunidade", argumenta Leite.



Próximas etapas



Se aprovado, a defesa de Daniel Silveira (PSL-RJ) terá cinco dias úteis, após comunicação do Conselho de Ética, para entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se o CCJ rejeitar o recurso de Silveira, Silveira terá seu afastamento decidido no Plenário da Câmara em votação com maioria simples, 257 deputados.

Esse é o segundo pedido de afastamento sofrido por Silveira, no último dia 9 de junho, o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) recomendou o afastamento por seis meses de Silveira pelo episódio o do vídeo publicado pelo parlamentar com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e de apologia ao Ato Institucional (AI-5).



As penalizações recomendadas por Alexandre Leite (DEM-SP) e Fernando Rodolfo (PL-PE) são comutativas.



Daniel Silveira ainda responde a outro processo no Conselho de Ética no qual é acusado de ameaçar, "com tiro no peito", militantes antifascistas por meio da rede social Twitter, em maio de 2020. A relatoria é da deputada Rosa Neide (PT-MT).