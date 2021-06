Pedro Hallal é convidado na CPI da Covid nesta quinta-feira, dia 24 - Jefferson Rudy/Agência Senado

Pedro Hallal é convidado na CPI da Covid nesta quinta-feira, dia 24Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:09 | Atualizado 24/06/2021 13:13

Rio - Em depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira, 24, o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal, que coordena um centro de estudos do quadro da doença no Brasil, disse que o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95,5 mil mortes por covid-19 no país.

De acordo com o professor, outros pesquisadores, que utilizaram um método mais robusto de pesquisa, analisando dados sobre o ritmo da campanha de vacinação, "estimaram 145 mil mortes, especificamente, pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal". Assista:

Pedro Hallal diz quantas mortes seriam evitadas caso o governo comprasse as vacinas da Pizer e CoronaVac rapidamente.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #CPIdaPandemia #ODia pic.twitter.com/r5INtiQJDc — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2021

Publicidade

Em sua fala inicial, o epidemiologista pontuou os "pecados" cometidos pelo Brasil no combate à pandemia. Segundo ele, o país teve pouca testagem, rastreamento de contato e isolamento. "O Brasil demorou a comprar e desestimulou a vacinação. O Brasil fez a promoção de tratamentos ineficazes", citou Hallal. Ele também falou sobre a "ausência de liderança" por parte do Ministério da Saúde. Confira um trecho do depoimento:

Epidemiologista Pedro Hallal cita os "pecados" cometidos durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.#ODia pic.twitter.com/xsr6k8zXNs — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2021

Publicidade

O pesquisador ainda alertou sobre a importância de usar números relativos ao invés de números absolutos ao comparar locais. "Já ouvi aqui, nesta CPI, que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo. É lamentável essa afirmação ser feita. Em números relativos, o Brasil não está entre os 70 países que mais vacinam", afirmou Hallal.



"Em números relativos, o Brasil não está entre os 70 países que mais vacinam no mundo", alerta epidemiologista Pedro Hallal na CPI da Covid. #ODia pic.twitter.com/U2rcrj9yaL — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2021

Publicidade

Acompanhe a sessão ao vivo: