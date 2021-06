Jurema Werneck na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 24 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:02

Nesta quinta-feira, 24, a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do Movimento Alerta, Jurema Werneck, afirmou na Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) a necessidade da criação de um plano de responsabilização e reparação aos culpados e também de uma frente nacional para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19).

"Responsabilização daqueles que deixaram de fazer o que era necessário, de cumprir o seu dever, mas também reparação. Falando em reparações individuais, mas também coletivas. A sociedade brasileira precisa encontrar formas de reparar o dano que foi causado pelo descontrole da pandemia", disse Jurema.

Além disso, a representante do Movimento Alerta também falou sobre a frente nacional para combater o coronavírus. "É preciso criar uma frente nacional de enfrentamento à covid liderada pelo Parlamento e que inclua setores da sociedade. "A gente precisa de uma frente liderada por essa CPI e pelo Senado Federal, pois precisamos de ações que vão fazer diferença, hoje, amanhã e no futuro. Mas também precisar incluir todos os setores da sociedade, do poder executivo, judiciário, legislativo e da sociedade civil. Todo mundo tem o dever e tem o que contribuir para salvar as vidas no Brasil. Precisamos garantir a partir dessa liderança a implementação consistente das medidas não farmacológicas", disse ela.

