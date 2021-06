Bolsonaro abaixa máscara de criança para tirar foto em evento no RN - Reprodução/Twitter

Por IG - Último Segundo

Publicado 24/06/2021 18:54 | Atualizado 24/06/2021 18:56

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abaixou a máscara de uma criança que foi colocada em seu colo para uma fotografia nesta quinta-feira, 24, em visita ao Rio Grande do Norte. em meio a uma aglomeração de pessoas, Bolsonaro passou por cima de uma grade de proteção e segurou o garoto para tirar a foto.

O Brasil é o 2º país do mundo com mais mortes por covid de crianças na faixa de 0 a 9 anos. Esse é o vídeo de Bolsonaro hoje no RN pegando uma criança no Braço e tirando a máscara dele em plena pandemia histórica do planeta. Até quando Bolsonaro irá continuar comentendo crimes??? pic.twitter.com/oKsQkD45f4 — NATAL (@SOUNATALRN) June 24, 2021

Mais cedo, o presidente já havia se envolvido em outra polêmica a respeito do uso de máscaras. Durante um evento em Jucurutu, Bolsonaro pediu para que uma menina de 10 anos tirasse a máscara.

No Rio Grande do Norte, o uso de máscara de proteção contra a pandemia do novo coronavírus é obrigatório, conforme estabelecido em decreto estadual.