Polícia apreendeu itens com Lázaro Barbosa, capturado e morto nesta segundaReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:02

Após 20 dias de buscas, o assassino foi capturado e morto na manhã desta segunda em um confronto policial, em Águas Lindas de Goiás. De acordo com Miranda, ele tentou fugir do cerco feito pela polícia e entrou em confronto com os agentes de segurança. O secretário declarou que Lázaro descarregou uma pistola contra os policiais. "Ele descarregou a pistola contra os policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar", afirmou.



Lázaro é investigado por matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, e por ter cometido diversos outros crimes durante sua fuga pelo território goiano. A polícia havia montado um cerco nos arredores de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, a cerca de 20 km de onde foi montada a base da operação e conseguiu capturá-lo por volta das 9 horas desta segunda.