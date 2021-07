O deputado Federal Luis Miranda - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 13/07/2021 16:00 | Atualizado 13/07/2021 17:34

Brasília - O deputado Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência a República, Onyx Lorenzoni. No documento, os irmãos acusam Lorenzoni de ameaça, calúnia, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, e coação ilegal na CPI.

De acordo com os Miranda, as declarações de Onyx após eles revelarem irregularidades no Ministério da Saúde tinham o intuito de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela CPI.

No mês passado, Onyx afirmou durante entrevista coletiva sobre o caso Covaxin que a Polícia Federal abriria uma investigação contra os dois e que Miranda iria "pagar" pelas suas afirmações.

No mês passado, os irmão Miranda afirmaram ter informado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as suspeitas de irregularidades envolvendo as negociações para a compra da Covaxin pelo governo federal.

Produzida por um laboratório na Índia, a vacina é a mais cara negociada pelo governo até agora. Após as suspeitas de corrupção, com intermédio de uma empresa sem relação com a indústria de vacinas, a negociação da Covaxin passou a ser investigada pela CPI da Covid, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União (TCU) e Polícia Federal.