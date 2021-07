DJ Ivis é hostilizado ao ser preso - Reprodução

Publicado 15/07/2021 13:36 | Atualizado 15/07/2021 13:54

Fortaleza - DJ Ivis, que está preso preventivamente por ter agredido a ex-mulher, Pamella Holanda , ficou calado durante o depoimento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, posteriormente uma guia de corpo delito foi expedida e ele foi encaminhado para Delegacia de Capturas.

"Ele foi preso ontem. No interrogatório não quis falar. Nós expedimos a guia de corpo delito e ele foi encaminhado para Delegacia de Capturas (Decap)”, disse o titular da Delegacia Metropolitana do Eusébio, Tharsio Facó. Após o fim do depoimento, DJ Ivis passou a noite com outros detentos.

Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, de 30 anos, foi preso na última quarta-feira (14) em um condomínio de luxo em Aquiraz (CE). Ele está sendo indiciado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar após sua ex-companheira compartilhar nas redes sociais vídeos e fotos das agressões.

Ainda segundo a polícia, o DJ estava sendo monitorando desde o início das denúncias de Pamella Holanda, no dia 2 de julho. A ideia era evitar que ele fugisse, já que possuí recursos financeiros.

Entenda o caso

No fim de semana, Pamella Holanda publicou vídeos, nas redes sociais, nos quais DJ Ivis aparece agredindo ela. Cerca de uma hora depois, o músico se pronunciou sobre o caso e alegou ser inocente em relação às acusações feitas.

"Ela acabou de postar uns vídeos onde não aguento mais ser agredido, tendo que aguentar calado. As pessoas vão me julgar, mas eu não aguentava mais isso. Recebi chantagem de ameaça de morte, de ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com minha filha do décimo andar", começou ele.

Após a repercussão do caso, Xand Avião usou suas redes sociais, na noite de domingo, para se manifestar sobre a agressão do DJ Ivis à esposa, Pamella Holanda. Segundo Xand, o artista foi desligado da sua empresa após o cantor saber da violência sofrida por Pamella. "Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora de Xand) e infelizmente não tem como continuar com ele em nossa empresa. É isso, gente. Estou sem palavras e surpreso como vocês", disse Xand.

Além disso, os serviços de streaming Spotify e Deezer retiraram todas as músicas do DJ de suas plataformas e a Sony Music Brasil também afirmou que iniciou o processo de reavaliação da parceria para rompimento do contrato. E artistas como Flay, Latino e Zé Felipe irão regravar músicas que tinham feito em parceria com ele.