Publicado 26/07/2021 21:02

Belo Horizonte - Um policial reformado ameaçou com arma de fogo atendentes de uma clínica que lhe pediram para usar máscara. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), em Belo Horizonte (MG). As informações são do jornal O Tempo.

Segundo a publicação, o homem, que não teve o nome divulgado, começou a gritar após atendentes da unidade de saúde pedirem para que ele colocasse o item, que é obrigatório na capital mineira.

Em seguida, outro rapaz, que passava em frente ao local e escutou a briga, entrou no estabelecimento e disse: "você está xingando a mulher porque a mulher está falando uma coisa que ela está certa". Então, o policial rebateu: "E eu também estou certo no meu direito".

Na sequência, a pessoa que estava em frente à clínica retruca e diz para o homem armado repetir os xingamentos do lado de fora do estabelecimento. Neste momento, o policial saca a arma da cintura e caminha para fora da clínica e diz: "O que você quer? Você quer? Dá um tapa em mim para ver se eu não encho sua cara de bala".

Pouco tempo depois, o policial retorna a unidade de saúde com o equipamento de proteção no rosto, mas sem tapar o nariz, e xinga a atendente novamente.

Ainda segundo o jornal, o caso não foi registrado, pois as atendentes ficaram com medo devido ao fato do agressor ser policial.