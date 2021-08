Hospital Santo Antônio, em Santa Catarina - Divulgação

Hospital Santo Antônio, em Santa Catarina Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:27

Santa Catarina - Um homem de 57 anos diagnosticado com covid-19 fugiu do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, Santa Catarina, na noite da última quarta-feira, 04. De acordo com a Polícia Militar (PM), o paciente deixou a unidade de saúde sem a permissão de médicos e enfermeiros logo após receber o resultado positivo para o teste do novo coronavírus.

Segundo o Uol, O paciente fugiu pelo pronto-socorro, na entrada das ambulâncias. A PM foi acionada por volta das 23h50 e passou a fazer buscas na região, mas, até o momento, o homem ainda não foi localizado.

Publicidade

De acordo com o hospital, o paciente deu entrada na manhã da quarta-feira e foi encaminhado ao Parque Vila Germânica, referência municipal para testes de covid-19. "O paciente se encontrava lúcido e orientado, sendo informada a importância da realização do tratamento correto", informou a unidade de saúde.