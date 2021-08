Seguranças de supermercado obrigam homem negro a tirar a roupa - Pixbay

Publicado 09/08/2021 14:24

São Paulo - Seguranças do supermercado Assaí Atacadista, no centro de Limeira (SP), obrigaram um homem negro de 56 anos a tirar a roupa por desconfiarem que ele teria furtado produtos do estabelecimento. Um vídeo da ação viralizou nas redes sociais e causou revolta nos internautas que apontaram racismo na atitude dos funcionários.

Em depoimento a polícia, a vítima, que não teve o nome divulgado, disse que entrou no supermercado apenas para conferir o preço de alguns produtos, saiu sem comprar nada e iria voltar mais tarde. “Eu tirei a camisa e como não tinha nada, os seguranças ficaram se olhando, como se eu tivesse algo na calça, aí eu acabei abaixando a calça”, relatou a vítima ao site Rápido no Ar.



Nas imagens de vídeo, é possível ouvir o homem chorando por vergonha diante da situação. O caso foi registrado por constrangimento ilegal.

Assista ao vídeo: