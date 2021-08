Jair Bolsonaro - Marcos Correa

Publicado 10/08/2021 13:55

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ataca insistentemente as urnas eletrônicas e defende o voto impresso para as eleições de 2022, já obteve, junto a familiares, 115 milhões de votos com o atual sistema de votação. O montante garantiu ao 'clã' Bolsonaro 76 anos de salários, segundo levantamento feito pelo G1.

A investigação mostra que, da primeira eleição eletrônica em 1996 a 2020, sempre houve um Bolsonaro candidato. Entre eles, Jair, seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos e até mesmo sua ex-mulher, Rogéria.

Ao longo dos 25 anos de voto eletrônico, 115.228.634 votos foram depositados em favor de familiares do presidente Bolsonaro. Do 'clã', apenas Renato Bolsonaro, irmão do presidente, nunca conseguiu ser eleito. As outras duas derrotas da família foram de Rogéria, em 2000 e em 2020 — a essa altura, já divorciada de Jair. Flavio Bolsonaro também perdeu uma eleição para prefeito do Rio em 2016, mas já era deputado estadual.