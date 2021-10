Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/10/2021 12:27 | Atualizado 12/10/2021 13:55

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), está no Piauí para passar o feriado e aproveitou para conversar com jornalistas após ser criticado pelo pastor Silas Malafaia. Segundo Ciro, falta informação ao pastor sobre sua atuação.



“Sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Acho que falta informação para esse pastor sobre a nossa atuação”, disse Ciro, segundo o site Cidade Verde.

Malafaia criticou Ciro e Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, estariam trabalhando contra a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não é pastor que está indicando. É uma vergonha, um preconceito e uma tremenda de uma safadeza. São ministros políticos e são obrigados a defender a indicação do presidente Bolsonaro e a trabalhar a favor de André Mendonça", disse o pastor em vídeo divulgado nesta segunda, 11.