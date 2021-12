Família viu a própria casa ser levada pela chuva - Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 29/12/2021 15:28 | Atualizado 29/12/2021 15:30

"Um medo de morrer de noite, no escuro, sem saber para onde a gente estava indo". Esse é o relato da empresária Luciana Cavalcante, moradora da cidade de Laje, que fica a 235 km de Salvador, mas poderia ser de outras milhares de pessoas que têm sofrido as consequências das fortes Chuvas no Sul da Bahia. Segundo dados Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Estado apresentou o maior acúmulo de chuvas em 32 anos para dezembro. Até esta terça-feira, 28, já tinham sido registradas 21 mortes e 471.786 pessoas afetadas pela tragédia.

"Não tenho preparo emocional para vivenciar isso. Foi muito assustador. A gente de madrugada, no escuro. O barulho do rio, que estava muito alto. Um medo de morrer de noite, no escuro, sem saber para onde a gente estava indo", contou a empresária em entrevista ao G1.

"A primeira enchente foi 15 dias antes do natal. Nossa casa foi invadida, perdemos algumas coisas, mas nada grave. Só que a gente não esperava que depois do Natal voltasse a encher tanto. Fizemos contenções, botamos coisas para o alto, mas a água subiu muito rápido e não deu tempo de tirar tudo", acrescentou.

Apesar de terem assistido a casa desmoronar no último domingo, 26, ninguém da família de Luciana se feriu, mas as perdas materiais foram grandes: "Não tinha ninguém dentro de casa, graças a Deus. Nós ficamos na casa de vizinhos, vimos tudo a três metros de distância. Viemos para Laje, para abrir uma ótica, começar uma nova vida, e vimos nossa casa ser levada assim. Trouxemos tudo de Salvador, fogão, geladeira, micro-ondas, roupas. Perdi todos os meus livros, eu adoro ler. A água levou tudo, até o botijão de gás".

"É uma situação que eu nem sei dizer o que estou sentindo. Tem horas que parece que eu estou bem, depois eu choro, fico preocupada", lamentou.

Em razão das fortes chuvas que atingem o estado baiano, a casa foi ao chão em questão de minutos. Os vizinhos, que estavam do lado de fora, que perceberam a situação e avisaram aos moradores o que estava acontecendo. Na cidade de Nova Canaã, no Sudoeste do estado, outra família viveu momentos de tensão ao escapar do desabamento da própria casa nesta terça-feira, 28 . Os quatros moradores que residiam conseguiram fugir pelos fundos da residência minutos antes da queda. Todos escaparam ilesos.Em razão das fortes chuvas que atingem o estado baiano, a casa foi ao chão em questão de minutos. Os vizinhos, que estavam do lado de fora, que perceberam a situação e avisaram aos moradores o que estava acontecendo.

De acordo com a prefeitura de Nova Canaã, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania foram até o local, retiraram os moradores e levaram as quatro pessoas para um local seguro. Eles estão recebendo suporte material e psicológico.

Maior desastre natural da história

"A Bahia está devastada e ainda não é possível estipular quando as estradas vão ser recuperadas. Não sabemos a extensão. Vamos ter que olhar, caso a caso, a solução técnica. Em alguns lugares vamos ter que mudar a opção. Uma ponte de 50 metros de largura, por exemplo, que foi levada pela água pode ser um pouco maior, com 70 metros, para facilitar a passagem do rio", adiantou.