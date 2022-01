Aos 94 anos, mãe de Bolsonaro morreu no interior de São Paulo - Reprodução

Aos 94 anos, mãe de Bolsonaro morreu no interior de São Paulo Reprodução

Publicado 21/01/2022 09:50 | Atualizado 21/01/2022 13:08

Brasília - Depois do presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciar a morte de sua mãe pelas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 21 , seus filhos e outras figuras políticas lamentaram a perda e prestaram suas homenagens. Olinda Bolsonaro estava internada no desde a última segunda-feira, 17, no Hospital São João, interior de São Paulo e a causa da morte ainda não foi informada.

O primeiro a lamentar a perda foi o próprio presidente, que informou sobre o falecimento da mãe e lamentou: "Com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Neste momento, me preparo para retornar ao Brasil". A publicação também acompanhava imagens da família na presença de Olinda.

Em seguida, os filhos do mandatário também se manifestaram sobre o assunto. "Owwwww meu Grande Pai", publicou o vereador Carlos Bolsonaro, seguido do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro. "Que Deus a receba da melhor maneira possível. Na memória momentos doces da minha infância até os mais recentes com ela e sua risada peculiar", escreveu.







Aliados de Bolsonaro, o ministro do Turismo Gilson Machado também homenageou a mãe do mandatário, assim como a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que disse estar em oração pela família.

"Dona Olinda! A Sra. agora está com o nosso Pai. A Sra. agora é uma Luz ao lado dele. A Sra. agora cuida de nós", afirmou o ministro.

"Orando agora pelo nosso Presidente e família. Dona Olinda Bolsonaro, a mãe que ele tanto amou e honrou, foi para o céu. Que Deus console toda família. O senhor foi um filho extraordinário Presidente. Força Michelle! Força meninos! Descanse em paz Dona Olinda!", completou Damares.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também prestou seus pêsames a Bolsonaro. "Meus sentimentos ao presidente Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe. Que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares", publicou em sua rede social.



Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), que antagonizam o presidente, também foram às redes comentar o ocorrido. "Divergências profundas não podem ser maiores do que o respeito pela dor humana. Meus sentimentos ao presidente da República pela perda da mãe", publicou Moro. Ciro também falou que há momentos que superam divergências. "Meus pêsames a Bolsonaro pela perda de sua mãe", disse.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que também pode ser um dos nomes da corrida presidencial de 2022, e tem tido atritos com o governo, publicou uma nota de pesar. "Meus sentimentos ao presidente Jair Bolsonaro em razão do falecimento de sua mãe, Olinda Bolsonaro, ocorrido nesta sexta-feira. Estendo minhas condolências aos demais familiares e amigos. Que Deus conforte a todos!".

Olinda Bolsonaro estava internada desde a última segunda-feira, dia 17, no Hospital São João, em Registro, interior de São Paulo. A causa da morte não foi informada. O presidente, que estava em viagem internacional no Suriname, informou que está se organizando para voltar ao Brasil.

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) publicou em sua conta no Twitter mensagem que transmite seus sentimentos à família Bolsonaro. "Que o Nosso Senhor Jesus Cristo a receba em Sua infinita Misericórdia e conforte todos familiares e amigos." Na mesma linha, o ministro da Cidadania, João Roma, mandou um "abraço afetuoso a todos da família, que se despedem hoje da grande matriarca que deixou um legado de muita luta e amor incondicional".



"A perda é um sentimento que exige força e fé. Minhas condolências e orações pela morte de sua mãe, presidente. Que Deus conforte o seu coração e receba dona Olinda de braços abertos depois da missão cumprida aqui na terra", publicou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.



Ciro Nogueira, da Casa Civil, também se pronunciou. "Quando morre uma mãe, se vai para sempre a melhor parte de Deus que temos em nós", disse. Chamando Bolsonaro de "guerreiro", o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que hoje é um dia triste. "Triste pela saudade e pela impossibilidade da presença física." "Deus continua no trono e, neste momento, em um lugar perfeito, livre das dores do corpo, livre de todo sofrimento, junto de tantas pessoas boas que ela amou durante a vida."



O ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Ramos, prestou suas condolências. "Que Deus, em sua infinita bondade, receba Dona Olinda em sua morada e conforte os corações", disse. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, também falou de Deus ao pedir que Ele "a receba (Olinda) em toda a sua bondade e conforte o coração de toda a família do nosso amigo".



Os ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Marcelo Queiroga (Saúde) também manifestaram seus pêsames ao presidente. "Temos a fé que ela está com os eleitos junto de Deus", disse Freitas. "Um exemplo a ser seguido por sua força e coragem", pontuou Queiroga sobre a matriarca. O ministro da Justiça, Anderson Torres, publicou que espera que neste momento "Deus o conforte e siga iluminando seus caminhos".

*Com informações do Estadão Conteúdo