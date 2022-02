Acusado de matar ex-PM tatua nome da vítima nas costas

Paulo Cesar capturado pela Polícia Militar para cumprir pena de 20 anos de prisão - Reprodução

Publicado 11/02/2022 13:49

São Paulo - O foragido da Justiça Cleverson Ribeiro Mendes, foi capturado pela Polícia Militar para cumprir pena de 20 anos de prisão por ter matado um sargento da PM Paulo Cesar de Lima Pedroso, de 50 anos, em 2016, em São Vicente.



Durante um assalto, Cleverson tatuou o nome da vítima em suas costas. Ele foi preso na última quinta-feira, 10, para cumprir a pena em regime fechado.



Segundo informações do G1, No momento em que foi feita a prisão, os policiais se surpreenderam ao perceber que Cleverson tinha uma tatuagem nas costas com o nome Paulo Cesar. O nome "Paulo Cesar" aparece tatuado nas costas do foragido, acima de dois anjos tocando instrumentos e da imagem de Jesus Cristo.

Cleverson não confirmou às autoridades que é uma "homenagem" à vítima. No entanto, Paulo Cesar de Lima Pedroso é o nome do ex-sargento morto com um tiro no tórax pelo foragido em 2016, durante uma tentativa de assalto em que Paulo reagiu. Na época, Cleverson não tinha outras passagens pela polícia e era réu primário. O autor do disparo foi condenado a 20 anos de prisão com regime inicial fechado.

O crime aconteceu em 23 de novembro de 2016, na autoescola de propriedade da vítima, que ficava na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Jardim Rio Branco, em São Vicente. Paulo Cesar de Lima Pedroso, sargento aposentado da Polícia Militar, estava entrando no estabelecimento, quando foi abordado por dois homens. Eles anunciaram o assalto e mandaram ele entregar a chave do carro.



O ex-policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.