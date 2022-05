Pastor acabou sendo atacado por seus seguidores no Facebook - Reprodução

Publicado 04/05/2022 13:38

São Paulo - Um pastor identificado como Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, em São Paulo, publicou em suas redes sociais que moradores de rua devem passar fome. A fala repercutiu e causou revolta aos seguidores do líder religioso e à internautas. O caso aconteceu neste domingo, 1°.



"A maioria dos mendigos têm o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses: 'Se alguém não trabalha, que também não coma'", escreveu Granconato em sua página no Facebook.



Tessalonicenses é uma carta que faz parte do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Tessalônica. Centenas de pessoas se manifestaram contra o posicionamento do pastor, que rebateu as críticas. O líder religioso alegou que foi mal interpretado, que na verdade estava se referindo à “maioria” e não a todos os moradores de rua.

"Eu já ofereci trabalho para um monte de mendigos. Perguntem se eles aceitaram", se defendeu Granconato após a má repercussão. O pastor ainda limitou quem pode comentar na publicação.