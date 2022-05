Irmãs foram mortas pelo próprio pai - Reprodução

Publicado 25/05/2022 08:28 | Atualizado 25/05/2022 08:28

Um crime bárbaro chocou moradores da cidade de Taquarituba, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 24. Um pai matou as duas filhas, de 5 e 6 anos de idade depois de mantê-las em cárcere privado na casa onde moravam. A mãe não estava no local. No momento da retirada dos corpos, vizinhos da família fizeram uma corrente de oração em frente à residência onde o crime aconteceu.

A ocorrência teve início quando vizinhos ligaram para o Corpo de Bombeiros para alertar sobre um vazamento de gás. Quando as equipes chegaram, o homem se recusou a permitir a entrada dos militares e disse que mantinha as duas meninas, Natáli, de 5, e Natanaeli, de 6 anos, como reféns no interior da residência. Agentes da polícia Militar e Civil, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), além do Samu, atuaram na ação. As informações foram divulgadas pela TV TEM.Segundo a Polícia Militar, as negociações se estenderam por horas e o homem dizia a todo tempo que as filhas estavam em casa, mas não as mostrava para a equipe. Os agentes decidiram entrar na residência pois o homem não dava garantias de que as meninas estavam vivas. Ao entrarem no local, encontraram as crianças mortas com cortes no pescoço, uma na cama e a outra no chão do quarto.A casa, segundo as equipes, estava revirada e com cacos de vidro pelo chão. O homem estava armado com uma faca. A PM disse que antes de ser preso, ele precisou ser contido com o uso de arma de choque e bala de borracha.