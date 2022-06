Polícia de Alagoas suspeita que apartamento de Carlinhos foi roubado por grupo especializado - Erik Maia/g1

Polícia de Alagoas suspeita que apartamento de Carlinhos foi roubado por grupo especializadoErik Maia/g1

Publicado 06/06/2022 13:40 | Atualizado 06/06/2022 14:29

A Polícia Civil de Alagoas informou nesta segunda-feira (6) que já tem suspeitos do roubo ao apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. A principal hipótese é de que o imóvel tenha sido invadido por um grupo especializado nesse tipo de crime.

"Nós temos suspeitos, mas não seremos levianos de apontar para alguém agora. Temos uma linha de investigação que aponta para um grupo especializado nesse tipo de crime. Não foi algo do tipo 'estamos hospedados aqui e eles moram aqui do lado'. Quando a gente tiver algo mais concreto sobre autoria, iremos divulgar", disse Lucimério Campos, um dos delegados responsáveis pela investigação.O roubo aconteceu na madrugada do dia 28 de maio, quando duas pessoas invadiram o apartamento de Carlinhos , que fica no bairro Cruz das Almas, em Maceió. Os ladrões levaram o relógio mais caro de Carilinhos, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, que custa R$ 1,5 milhão. Para roubar os acessórios, os ladrões levaram o cofre onde eles estavam guardados. Para a polícia, o alvo era tão específico que outros seis relógios valiosos foram deixados.Na ocasião, o imóvel estava vazio, pois o influenciador estava em Aracajú, SE, para uma cirurgia, e o seu marido, o empresário Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.Na coletiva desta segunda-feira, as autoridades informaram que existe uma equipe de inteligência que trabalha na investigação do caso. “A não divulgação é para respeitar o trabalho da inteligência, mas se fosse algo de fácil identificação certamente já teríamos feito", afirmou o delegado Gustavo Xavier. Segundo ele, as imagens das câmeras de segurança divulgadas neste domingo (5) não são determinantes para o avanço do trabalho da polícia.Embora o condomínio tenha 36 câmeras, apenas duas registraram a passagem dos criminosos. Segundo as investigações, a câmera do térreo estava desligada e a do corredor que dá acesso ao imóvel de Carlinhos foi desconectada há pelo menos 15 dias. Esse é o prazo para que as imagens sejam apagadas automaticamente dos servidores.Para a polícia, a dupla, supostamente um homem e uma mulher de outro estado, teve acesso a informações privilegiadas fornecidas por alguém que conhecia a dinâmica do prédio.“Ele [grupo] conhecia e adaptou seu trabalho ao local. Veio aqui e se organizou para furtar bens do influenciador digital", informou Xavier. A polícia acredita que a dupla tenha planejado o assalto há muito tempo, mas não especificou há quanto.Até agora, a polícia já ouviu moradores e funcionários do prédio, além de pessoas de um hotel próximo ao local. Uma das pessoas ouvidas foi o porteiro do prédio que trabalhava no dia do assalto. Em depoimento, ele afirmou que o monitor que utilizava para acompanhar o que acontecia no prédio mostrava apenas a imagem de 16 câmeras. Em um determinado momento, o sensor de presença tocou, mas ele ignorou o alerta, pois achou que o equipamento tivesse sido acionado por algum animal.