Jesse e Shurtastey viajavam juntos em um Fusca 1978 - Reprodução/Redes sociais

Jesse e Shurtastey viajavam juntos em um Fusca 1978Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/06/2022 13:55

Rio- O corpo do influenciador Jesse Koz, de 29 anos, é velado em Santa Catarina, nesta segunda-feira (6). Ele morreu com seu cachorro, Shurastey, em um acidente de carro nos Estados Unidos. O velório teve início às 11h no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, e acontece até às 17h.

A cerimônia é aberta ao público e também está sendo transmitida ao vivo no Youtube. A transmissão foi uma decisão da família para atender às pessoas que não puderam comparecer para prestar as últimas homenagens à Jesse. O velório conta com com a presença de cães terapeutas de diversas raças, inclusive Golden Retriever, mesma raça de Shurastey, e revoada de pombos ao final. Após o velório, o corpo de Jesse será cremado.

fotogaleria

O cachorro, Shurastey, foi cremado no estado de Oregon como exigência para que o animal pudesse retornar ao Brasil ao lado de Jesse. A medida faz parte de uma legislação internacional. No entanto, ainda assim, o retorno do cão junto ao influenciador não foi autorizado.

Nas redes sociais, a família publicou uma nota: "Infelizmente as cinzas do Shurastey não foram autorizadas a vir junto ao corpo do Jesse, fiquem tranquilos ele ainda vai vir mas vai demorar um pouco". Jesse viajava com o animal desde 2017 pelas Américas em um Fusca 1978 e tinha como destino o Alasca. O brasileiro tinha projeto pessoal chamado "Shurastey ou Shuraigow", em referência à música "Should I Stay or Should I Go", da banda de punk rock inglês The Clash, e eles já tinham passado por 16 países.

De acordo com o jornal catarinense 'ND Mais', quando as cinzas de Shurastey chegarem, o Crematório Vaticano vai fazer uma cerimônia restrita à família para a entrega das cinzas dos dois em data a ser definida.

Entenda o acidente