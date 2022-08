Ladrão esquece mochila aberta e dinheiro roubado cai no estacionamento do supermercado - Reprodução

Publicado 08/08/2022 16:21 | Atualizado 08/08/2022 16:36

Campo Grande - Um homem assaltou um supermercado, localizado em Três Lagoas (MS), no último sábado, 6. Porém, o criminoso esqueceu de fechar a mochila onde estava o dinheiro e, ao subir na motocicleta, as notas voaram e foram recuperadas pelos funcionários do estabelecimento. Veja no vídeo abaixo:



De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 18h30, e toda a ação não durou mais que um minuto. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Rádio Caçula, mostram o momento em que o ladrão estaciona uma motocicleta e entra no supermercado. A Polícia Civil afirma que o criminoso ameaçou funcionários com uma faca e roubou todo o dinheiro que estava nos caixas.



No entanto, no momento da fuga, o assaltante esqueceu o zíper da mochila aberto, onde estava todo o dinheiro roubado. Assim que o homem deu partida na motocicleta, as cédulas voaram e caíram no chão do estacionamento.