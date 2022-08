Sete pessoas morrem em acidente no Sul de Goiás - Divulgação: CBMGO

Publicado 18/08/2022 15:20

Sete pessoas morreram em um acidente entres dois carros na manhã desta quinta-feira, 18, na GO-139, no sul de Goiás. Uma criança de 3 anos e uma adolescente de 14 estão entre as vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 9h30 entre as cidades de Piracanjuba e Caldas Novas. Foram mobilizadas equipes de resgate e combate a incêndio. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram as sete vítimas sem vida.

De acordo com o tenente-coronel dos Bombeiros Fernando Caramaschi, uma criança foi arremessada para foram de um dos automóveis. "Tinha uma criança de 3 anos arremessada no meio de um pasto. Nós fomos nela primeiro, mas infelizmente estava com afundamento na face e morreu”, disse.

O Corolla foi partido ao meio e, com o impacto da batida, a frente do veículo ficou no meio da pista. Os paramédicos ainda tentaram reanimar um homem que estava no veículo, mas não tiveram êxito. Outras quatro vítimas morreram presas as ferragens do Renault Duster.

A operação de socorro envolveu, além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Estadual (PRE-GO) e Instituto Médico Legal (IML).