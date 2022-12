O PM identificado como Guilherme matou a mulher grávida e um oficial da PM - Reprodução

Publicado 21/12/2022 18:51

Após o ataque a oficial precisou de uma transfusão de sangue e passou por cirurgia. Ela foi encaminhada para a UTI do Hospital Português, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de terça-feira, 20. O enterro dela será nesta quinta-feira (22), em Paulista, na Região Metropolitana de Recife. Aline deixou uma filha.

No ataque, a mulher do PM, Claudia Gleice da Silva, que estava grávida, foi atingida por sete tiros e morreu na Unidade Pronto Atendimento do Cabo de Santo Agostinho. O Sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira (21), no Cabo.

O tenente Wagner Souza, também assassinado no ataque, foi enterrado na manhã desta quarta-feira, 21, no Cemitério Parque das Flores, no Sancho, Zona Oeste do Recife.

Entre os feridos, o cabo da PM, Paulo Rebelo, foi atingido no ombro e encontra-se internado para avaliação médica, Já o Sargento da PM, Maurino Uchoa, foi atendido e recebeu alta médica.

Investigações

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que os crimes que ocorreram na sede do 19º BPM serão apurados por meio de Inquérito Policial Militar.



A morte de Claudia Gleice foi registrada como feminicídio pela Força Tarefa de Homicídios. Segundo a corporação, as investigações serão conduzidas pela 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios. A apuração será feita também pela Polícia Civil.