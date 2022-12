Ao lado de Lula, Sonia Guajajara foi muito aplaudida ao ser anunciada como nova ministra dos Povos Indígenas - AFP

Ao lado de Lula, Sonia Guajajara foi muito aplaudida ao ser anunciada como nova ministra dos Povos IndígenasAFP

Publicado 29/12/2022 14:10 | Atualizado 29/12/2022 14:12

Brasília - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta quinta-feira, 29, os 16 ministros pendentes para a definição do primeiro escalão do futuro governo. O destaque ficou para os nomes de mais cinco mulheres anunciadas, mais uma sinalização da promessa de Lula de diversificar a composição da Esplanada dos Ministérios: Marina Silva (Rede) para o Meio Ambiente , Sonia Guajajara (PSOL-SP) para o ministério dos Povos Indígenas, Simone Tebet (MDB) para o Planejamento, Ana Moser para o Esporte e Daniela do Waguinho para o Turismo.

Dessa forma, o governo Lula chega a 11 ministras e bate de número de mulheres indicadas para ministérios da história do país. As últimas horas que antecederam o anúncio foram marcadas por negociações e costuras políticas com partidos de Centrão, como MDB, PSD e União Brasil, para bater o martelo sobre os nomes do chamado primeiro escalão. Confira abaixo os 16 novos ministros confirmados:

- Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias



- Secretaria de Comunicação: Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal



-Agricultura: Carlos Fávaro (PSD-MT), deputado federal



- Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes (PDT), governador do Amapá



- Pesca: André de Paula (PSD-PE), deputado federal



- Previdência: Carlos Lupi, presidente nacional do PDT



- Cidades: Jáder Filho, presidente do MDB do Pará



- Comunicações: Juscelino Filho (União-MA), deputado fderal



- Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD-MG), senador



- Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT-SP), deputado federal



- Esportes: Ana Moser, medalhista olímpica no vôlei



- Meio Ambiente: Marina Silva (Rede-AC), ex-ministra e deputada federal eleita



- Planejamento: Simone Tebet (MDB-MS), senadora



- Turismo: Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), deputada federal



- Povos Indígenas: Sônia Guajajara (PSOL-SP), deputada federal



- Transportes: Renan Filho (MDB-AL), senador

Na concorrida coletiva concedida no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília, Lula antecipou a informação que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal serão presididos por mulheres. Os nomes serão anunciados em breve. O presidente eleito também confirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) como líder do governo no Congresso, Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE) como líderes no Senado e na Câmara dos Deputados.

Confira o ministros já anunciados:



- Advocacia-Geral da União: Jorge Messias



- Casa Civil: Rui Costa



- Ciência e Tecnologia: Luciana Santos



- Controladoria-Geral da União: Vinicius Marques de Carvalho



- Cultura: Margareth Menezes



- Defesa: José Múcio



- Desenvolvimento, Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin



- Desenvolvimento Social: Wellington Dias



- Direitos Humanos: Silvio Almeida



- Educação: Camilo Santana



- Fazenda: Fernando Haddad



- Gestão e Inovação: Esther Dweck



- Igualdade Racial: Anielle Franco



- Justiça: Flávio Dino



- Mulher: Cida Gonçalves



- Portos e Aeroporto: Márcio França



- Relações Exteriores: Mauro Vieira



- Relações Institucionais: Alexandre Padilha



- Saúde: Nísia Trindade



- Secretaria-Geral da Presidência da República: Márcio Macedo



- Trabalho: Luiz Marinho