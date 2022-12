Entrevista coletiva à imprensa sobre as prisões e mandados de apreensão dos atos antidemocráticos - Reprodução: Youtube

Publicado 29/12/2022 12:11 | Atualizado 29/12/2022 12:13

Em entrevista coletiva à imprensa sobre as prisões e mandados de apreensão dos atos antidemocráticos, a Polícia Federal (PF) disse nesta quinta-feira, 29, que está empenhada na segurança da posse do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e que todos os esforços estão sendo feitos para garantir a proteção dos presentes no evento. Forças locais e federais estarão preparadas no próximo domingo, 1º, em Brasília.

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, declarou que todo o público que for à Esplanada será revistado por policiais. "Haverá linhas de revista para que a pessoa possa ingressar na Esplanada dos Ministérios", explicou.

A Esplanada, inclusive, será fechada na sexta-feira, 30, para que as forças de segurança façam uma varredura protocolar de segurança. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo com o objetivo de facilitar o trabalho das autoridades.

Outro ponto importante é o limite de público. Júlio Danilo explicou que, por questões de segurança, apenas 30 mil pessoas poderão se aproximar da rampa do Palácio do Planalto para acompanhar a subida do presidente Lula. Quem quiser estar presente, deverá chegar até 12h30. Depois, o acesso será encerrado. "As pessoas que queiram participar devem chegar mais cedo", recomenda o secretário. "Caso leve algum alimento, leve em um recipiente que seja para facilitar a vistoria."

O número de 30 mil pessoas representa cerca de 10% do público total, uma vez que as autoridades esperam, ao todo, 300 mil pessoas na Esplanada durante o dia todo. O secretário pediu ainda que o público evite o transporte de objetos que possam ser utilizados como arma, como mastro de bandeira, estilete, álcool etílico, laser, entre outros.

Por fim, Danilo tranquilizou a população: "Existe um planejamento muito bem feito para que a gente possa garantir a segurança não só das autoridades que participarão da cerimônia de posse, mas também das pessoas e do patrimônio público existente. Nós estamos atentos a toda movimentação da cidade e garantiremos segurança para que as pessoas possam comparecer."

Operação contra bolsonaristas envolvidos em atos de vandalismo



Mais cedo, a PF e a Polícia Civil do Distrito Federal começaram a prender suspeitos de envolvimento em



A Operação Nero ocorre simultaneamente em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Polícia Federal esclareceu em coletiva que, dos 40 identificados, 11 receberam mandados de prisão por condutas individualizadas.



Até o momento, quatro pessoas já foram presas: dois em Rondônia, um no DF e outro no Rio de Janeiro. A segunda fase da operação será identificar os financiadores desses atos. Mais cedo, a PF e a Polícia Civil do Distrito Federal começaram a prender suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em Brasília no dia 12 de dezembro , data da diplomação de Lula. Os 32 mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais também fazem buscas em 21 endereços ligados aos investigados.A Operação Nero ocorre simultaneamente em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Polícia Federal esclareceu em coletiva que, dos 40 identificados, 11 receberam mandados de prisão por condutas individualizadas.Até o momento, quatro pessoas já foram presas: dois em Rondônia, um no DF e outro no Rio de Janeiro. A segunda fase da operação será identificar os financiadores desses atos.

No Rio, a prisão do homem identificado como Átilla Melo foi realizada em São Gonçalo, na região Metropolitana . A PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Atilla em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Força Nacional irá apoiar a segurança na posse

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou na quuarta-feira, 28, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) "nas atividades de escoltas, por ocasião da Operação Posse Presidencial 2023, em caráter episódico e planejado, até o dia 2 de janeiro de 2023", dia seguinte à posse. A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

"A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública", disse o ato. "O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública", acrescentou.

A segurança durante a posse é uma das preocupações dos integrantes da equipe de transição do governo, principalmente após o caso do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54, que confessou ter tentado explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto da capital federal para provocar falta de energia e dar início, segundo o próprio acusado, a um caos que levasse à decretação de um estado de sítio no país. Ele também planejava explodir uma bomba no estacionamento do aeroporto.

*Com informações do Estadão Conteúdo