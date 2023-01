Elizamar Silva e os três filhos estão desaparecidos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/01/2023 08:56 | Atualizado 26/01/2023 11:16

O quinto suspeito de participar da chacina que matou 10 pessoas da família da cabelereira Elizamar Silva , no Distrito Federal, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 26. De acordo com a Polícia Civil, o homem, conhecido como Galego, de 25 anos, teria participado da associação criminosa que praticou os crimes de extorsão mediante sequestro, agravada pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Outros três homem estão presos desde semana passada. São eles: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Em depoimento à polícia, o segundo afirmou que Marcos Antônio e Thiago, sogro e marido de Elizamar, respectivamente, haviam encomendado o crime. Após ambos serem encontrados mortos, a teoria foi descartada.

A principal linha de investigação é de que a motivação tenha sido por dinheiro. Todos moravam próximos a Marcos Antônio e sabiam que a família tinha recebido uma boa quantidade recentemente.

Além deles, um adolescente, de 17 anos, o qual estaria envolvido no crime, foi apreendido na terça-feira, 24. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), onde prestou depoimento. Ele também foi ouvido na 6ª DP, acompanhado do pai, como possível vítima do crime de corrupção de menores.

Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado por não estar em situação de flagrante e não ter mandado de apreensão em aberto em seu desfavor. Na madrugada de quarta, a autoridade policial da DCA I representou, com base no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pela internação provisória do adolescente tendo em vista a gravidade social dos fatos e para assegurar a integridade física dele enquanto a DCA I promove a apuração do caso.

A Polícia Civil do Distrito Federal ainda não concluiu as investigações do crime.

Vítimas

Todos os dez corpos foram encontrados. O último que estava desaparecido era o de Ana Beatriz Marques de Oliveira , filha de Marcos Antônio e Cláudia, ex-mulher dele. A confirmação de identidade foi feita na manhã desta quarta-feira, 25.

Elizamar Silva e os três filhos estão desaparecidos Reprodução/Redes Sociais

As outras vítimas são Elizamar da Silva, de 39 anos, e os seus três filhos, que foram localizados carbonizados na região de Cristalina (GO); Marcos Antonio Lopes de Oliveira, 54, encontrado esquartejado no interior do cativeiro , ele e o filho eram acusados de encomendarem a morte da família; e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25, e a mãe dela, Renata Juliene Belchior, de 52, que apareceram carbonizadas na região de Unaí (MG).

Cativeiro

De acordo com o delegado da 6ª DP, Ricardo Viana, a equipe de investigação conseguiu apreender um bilhete em que Thiago é atraído pelo grupo para a chácara e pedem para que a vítima vá até o local na companhia de Elizamar e as três crianças assassinadas.

Bilhete atraiu família para o cativeiro Divulgação/PCDF



Durante as diligências, os investigadores tiveram acesso às imagens do circuito da casa que fica ao lado do cativeiro. No dia 14, o vídeo mostra o momento em que os veículos deixam o local. Posteriormente, esse último veículo foi localizado queimado em Unaí (MG). Durante as diligências, os investigadores tiveram acesso às imagens do circuito da casa que fica ao lado do cativeiro. No dia 14, o vídeo mostra o momento em que os veículos deixam o local. Posteriormente, esse último veículo foi localizado queimado em Unaí (MG).

Imagens da câmera de segurança mostram veículos que foram encontrados carbonizados com família, chegando a cativeiro no DF.

Crédito: Divulgação/PCDF#Chacina #ODia pic.twitter.com/wiXZI1Qvkl — Jornal O Dia (@jornalodia) January 24, 2023

Existem uma folha e um caderno com anotações dos nomes das vítimas, contas e senhas bancárias.



Chacina da família no DF: polícia encontra caderno com anotações dos nomes das vítimas, contas e senhas bancárias

Crédito: Divulgação/PCDF#Chacina #ODia pic.twitter.com/57IbVRPXzp — Jornal O Dia (@jornalodia) January 24, 2023

Ainda segundo o delegado Ricardo Viana, que coordenada as diligências do caso desde o dia 14 deste mês, "a equipe de investigação batizou a operação de Inominada, com a finalidade de montar o quebra-cabeça das mortes ocorridas em série e de forma brutal, além de demonstrar a sua complexidade."

Relembre o caso

Elizamar Silva saiu conduzindo o seu veículo, na quinta, 12, levando seus três filhos, para Paranoá, a cerca de 40 quilômetros de Santa Maria, também no Distrito Federal.

De acordo com a polícia, ela seguiu para o local para buscar o marido, com quem não estava se relacionando, no condomínio da mãe dele.

Um dos carros foi encontrado com quatro corpos carbonizados Divulgação/PM Goiás

Na sexta-feira, 13, o veículo foi encontrado carbonizado, com quatro corpos na mesma condição, na cidade de Cristalina, Goiás, a 100 quilômetros de Santa Maria.

No dia seguinte, 14, um outro carro com mais dois corpos também foram encontrados carbonizados, na Rodovia BR-251, na região da cidade de Unaí. O dono do veículo era o sogro de Elizamar.

No domingo, 15, o desaparecimento de mais quatro pessoas da família da cabelereira foi registrado: o marido, de 30 anos, pais das crianças que desapareceram; a sogra, de 52 e o sogro, 54; e a cunhada, irmã do esposo, de 25 anos.