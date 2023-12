O cantor Pedro Henrique e o pai, seu Eleno - Foto: Reprodução/Internet

O cantor Pedro Henrique e o pai, seu ElenoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 15/12/2023 11:39 | Atualizado 15/12/2023 11:53

"De repente vi meu filho tombando no palco. Nós estávamos a quilômetros de distancia sem poder fazer nada". O relato é de seu Eleno, pai do cantor gospel Pedro Henrique, 30 anos, que morreu na última quarta-feira (13), após sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação em Feira de Santana , na Bahia. A família aguarda liberação pelo IML da Bahia para realizar o enterro, na cidade de Salvador.

Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, Eleno contou que após ver a cena em que o fiho cai no show, passou momentos de angústia e apreensão. "Ninguém me falava o que tinha acontecido, o que houve. Entramos no maior desespero, na madrugada veio a fatídica notícia", disse.

Segundo o pai, a família está apreensiva com a liberação do corpo do cantor pelo Instituto Médico Legal para realizar o enterro na cidade de Salvador. "Estamos aguardando para fazer o velório do Pedro como ele era, um homem digno, pai de família, o melhor filho que alguém poderia ter", lamentou.

Eleno ainda exaltou o sentimento da família após a perda. Estamos todos consternados. Quem conheceu o Pedro, conheceu uma dádiva, a dor é grande. Acabou de ser pai e morreu em cima do palco fazendo aquilo que mais gostava, cantando. A dor é grande, só Deus para confortar os nossos corações", contou.

Procurado, o Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil da Bahia não respondeu sobre a liberação do corpo de Pedro Henrique. O espaço segue aberto para manifestação.

Esposa lamenta morte

A influenciadora Suilan Barreto, esposa do cantor gospel Pedro Henrique, se pronunciou pela primeira vez após a morte repentina do artista. Ele faleceu na última quarta-feira (13), vítima de um infarto fulminante enquanto se apresentava na Bahia.

Em seus Storys no Instagram, a moça compartilhou um vídeo do marido realizando um show e ressaltou a dor que está sentindo. "Como eu te amo meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrado. Tô aqui meu amor tentando escrever e como sempre faltando palavras, cadê você pra me ajudar?", iniciou ela.

Começou carreira aos 3 anos

Logo depois de chamar atenção com seu trabalho, Pedro recebeu o convite de um produtor musical e deu início à gravação de seu primeiro grande álbum, chamado "Grande é o Senhor", ao lado de uma banda. Em 2019, o artista, que morava no Rio, decidiu iniciar sua carreira solo e passou a integrar o cast da gravadora Todah Music.