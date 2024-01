Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, parece buscar ar apoiado em pilastra - Foto: Reprodução/Internet

Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, parece buscar ar apoiado em pilastraFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/01/2024 10:54

Vídeo de câmeras de segurança flagraram os últimos momentos dos quatro jovens, antes de morrerem asfixiados dentro de um veículo BMW, na Rodoviária Balneário Camboriú, na manhã desta segunda-feira (1) . As vítimas foram encontradas inconscientes dentro do automóvel enquanto esperavam uma quinta pessoa que estava chegando em um ônibus vindo de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, a principal linha de investigação indica intoxicação por monóxido de carbono.

Nas imagens, é possível ver o carro chegando ao terminal com os vidros fechados. Alguns segundos depois, dois ocupantes desembarcam do automóvel e caminham em direção à calçada. Um deles, Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, que aparece com os cabelos descoloridos, anda cambaleando e, em seguida, se apoia em uma pilastra. Ele fala algo com outro passageiro e, logo após, abre os braços, esticando o tronco para cima, como se estivesse buscando ar. Depois de alguns minutos ele retorna ao veículo e fecha as portas.

Outro ocupante, Tiago de Lima Ribeiro, 21 anos, que está vestido com uma roupa preta, aparentemente menos tonto, vai à rodoviária e, algum tempo depois, retorna para o carro, junto ao grupo. Depois, não é possível ver se alguém mais sai do veículo.

Depois, o vídeo mostra ambulâncias da SAMU chegando ao terminal enquanto socorristas tentam abrir o automóvel para retirar o grupo. Um grupo de pessoas se aglomera ao redor e observa a atuação da equipe. Cerca de 15 pessoas, entre profissionais do Samu e do corpo de Bombeiros, além de visitantes que estavam de passagem pela rodoviária, atuaram no salvamento das vítimas . No entanto, a corporação afirmou que as mortes foram decretadas no próprio local.

Civil investiga vazamento de gás

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou perícia no local e investiga a causa do incidente. Segundo nota da assessoria, "até o momento, a principal linha de investigação sugere a hipótese de morte acidental, devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono, que poderia estar vazando do veículo.

A polícia está aberta a outras possibilidades e aguarda os resultados dos laudos periciais cadavéricos que estão sendo realizados no veículo. Além disso, outras diligências investigativas, como a oitiva de testemunhas, também estão em andamento pela PCSC."