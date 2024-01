Presidente da Câmara, Arthur Lira - Foto: AFP

Publicado 08/01/2024 09:43

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a sua participação no evento desta segunda-feira, 8 , que marcará um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro. O ato "Democracia Inabalada" foi preparado por Lula para lembrar as depredações às sedes dos Três Poderes em Brasília.

De acordo com a assessoria do parlamentar, o político segue em Alagoas na manhã desta segunda e não retornará à capital federal em razão de "problemas de saúde na família".

A previsão do cerimonial era de que Arthur Lira compusesse a "mesa de honra" e discursasse no evento do Congresso. O evento será realizada no Salão Negro do Congresso Nacional, com a presença de Lula, outros presidentes dos Poderes, congressistas, governadores, autoridades e representantes da sociedade civil. A cerimônia espera cerca de 500 pessoas e terá o hino nacional cantado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Nas redes sociais, Lira fez uma sequência de postagens sobre a data: "Há um ano as sedes dos 3 Poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei, dentro do devido processo legal".

"Diálogo, busca pela formação de consensos e respeito ao dissenso e às minorias foram as marcas de um ano histórico, em que a Câmara dos Deputados cumpriu sua missão constitucional de legislar. [...] A democracia, exercida por cada um dos três poderes nos termos delimitados pela Constituição, é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem estar dos brasileiros e brasileiras", escreveu.

"Todos esses avanços são a prova viva de que a democracia, exercida por cada um dos três poderes nos termos delimitados pela Constituição, é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem estar dos brasileiros e brasileiras", concluiu.

