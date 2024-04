Momento em que socorrista é agredido dentro de hospital em Aracajú - Reprodução

Momento em que socorrista é agredido dentro de hospital em AracajúReprodução

Publicado 17/04/2024 11:16 | Atualizado 17/04/2024 11:33

Um socorrista da Samu foi agredido por um paciente dentro do Hospital Fernando Franco, na zona sul de Aracaju, durante a última segunda-feira (15). Depois do ataque, o homem fugiu do local. Já a vítima prestou boletim de ocorrência e fez exame de corpo delito.

O momento da agressão foi registrado em vídeo, por uma testemunha É possível ver quando o suspeito parte pra cima do socorrista e o atinge com um soco no rosto até ser contido pelo segurança da unidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o homem havia sido atendido por uma motolância, que fez o encaminhamento para o hospital.

Em nota, o SES afirmou se solidarizar com o "profissional de saúde agredido e com todos aqueles que fazem o Samu 192 Sergipe, salvando vidas diariamente". O Sindicato dos Condutores de Ambulância de Aracajú também se manifestou e pediu punição rigorosa ao agressor, "seja qual for a condição ou circunstância".