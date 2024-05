A identificação preliminar ocorreu por meio de tatuagens que Luca Romano Angerami tinha no corpo - Redes Sociais/Reprodução

A identificação preliminar ocorreu por meio de tatuagens que Luca Romano Angerami tinha no corpoRedes Sociais/Reprodução

Publicado 21/05/2024 13:29

O corpo do soldado da Polícia Militar Luca Romano Angerami foi localizado na região da Vila Baiana, no Guarujá, na Baixada Santista, por equipes das polícias Civil e Militar, conforme confirmação feita na segunda-feira, 20, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Ele estava desaparecido desde o dia 14 de abril, quando seu carro foi encontrado abandonado por policiais militares rodoviários na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

O corpo de Angerami foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Santos, para exame necroscópico e demais análises periciais. A identificação preliminar ocorreu por meio de tatuagens que ele tinha no corpo.

Na instituição desde 2022, o soldado atuava no 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). A secretaria lamentou a morte do militar.

Desaparecimento

Desde então, foram iniciadas as investigações que resultaram, até o momento, na prisão de nove suspeitos de participação no crime e localização de outros 11 corpos. O caso segue em investigação pela 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, por meio de inquérito que apura os crimes de sequestro, tortura, homicídio e ocultação de cadáver.