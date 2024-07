Crime foi investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Novo Gama ? 5ª DRP - Divulogação / PCGO

Publicado 28/07/2024 10:04 | Atualizado 28/07/2024 10:59

A Polícia Civil de Goiás prendeu de forma preventiva, na sexta-feira (28), uma dupla de irmãos, uma mulher de 27 anos e um rapaz de 25, pelo envolvimento na morte de um homem após uma briga de bar em Novo Gama.

Segundo a investigação, o crime aconteceu em 12 de maio. A suspeita estava na companhia de um primo em um bar de narguilé, quando a vítima e seus familiares chegaram no local e compartilharam uma mesa. Ao saírem do local, o grupo se desentendeu entre si e dois homens partiram para agressões físicas motivados por ciúmes.

Em seguida, a investigada ligou para o irmão e relatou que foi agredida durante a confusão generalizada. O rapaz pegou uma arma de fogo e foi ao local ao encontro dela. Minutos depois, ele se deparou com a vítima na rua, sacou a pistola e disparou. O homem foi baleado em múltiplas partes e morreu no local.



Ainda de acordo com o inquérito policial, os irmãos foram identificados e localizados após dois meses e irão responder por homicídio qualificado consumado.