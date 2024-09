Nego Di foi denunciado pelo MP do Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução

Nego Di foi denunciado pelo MP do Rio Grande do SulFoto: Reprodução

Publicado 05/09/2024 12:35

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou nesta quinta-feira (5) o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, por diversos crimes, incluindo estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e a contravenção penal de promoção de loteria. O humorista foi preso em julho deste ano, em Santa Catarina.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) revelou que Nego Di promoveu rifas digitais sem autorização legal, entre novembro de 2022 e maio de 2024, em suas redes sociais. Segundo o Ministério Público, o influenciador obteve cerca de R$ 2,5 milhões a partir de mais de 300 mil transferências bancárias relacionadas a essas rifas, que ofereciam prêmios em dinheiro e bens.

O promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela denúncia, destacou que a prática configurou promoção ilegal de loteria. Ele também explicou que, após análise dos materiais apreendidos na Operação Rifa$, como documentos, mídias sociais, celulares, entre outros, foi possível ter uma dimensão exata das infrações penais e dos valores obtidos pelo influenciador e a esposa, Gabriela Sousa.



O influenciador também foi denunciado por estelionato. Conforme a acusação, a partir de dezembro de 2023, Di promoveu, de forma fraudulenta, uma rifa de um Porsche Macan e R$ 150 mil em dinheiro, utilizando vídeos e outras táticas para induzir vítimas ao erro.





Outra acusação foi a de lavagem de dinheiro. Segundo o documento, o casal teria utilizado os recursos obtidos nas rifas ilícitas para comprar veículos de luxo, imóveis e para outros gastos.



Documento falso No entanto, antes de concluir a rifa, ele teria transferido o veículo que seria o prêmio principal para terceiros e comprado o próprio número sorteado. Em um vídeo posterior, anunciou um vencedor fictício para encobrir o esquema.Outra acusação foi a de lavagem de dinheiro. Segundo o documento, o casal teria utilizado os recursos obtidos nas rifas ilícitas para comprar veículos de luxo, imóveis e para outros gastos. Gabriela foi detida à época, mas liberada após pagar fiança de R$ 14 mil

O influenciador também foi acusado ainda de uso de documento falso. Em maio deste ano, ele teria publicado um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1 milhão, que na verdade era de apenas R$ 100, em uma campanha para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.



Relembre o caso



Nego Di foi preso pela Polícia Civil em Florianópolis, no último domingo (14), por suspeita de estelionato. Ele e seu sócio, Anderson Bonetti, são acusados de lesar pelo menos 370 pessoas por meio de uma loja virtual, "Tadizuera", que operou entre março e julho de 2022. A loja vendia produtos como televisores e aparelhos de ar-condicionado, mas os clientes nunca receberam as mercadorias. A movimentação financeira nas contas ligadas ao influenciador teria superado R$ 5 milhões, segundo a investigação.



Revogação de prisão negada