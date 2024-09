Polícia Civil de SP investiga o desaparecimento da atriz Maidê Mahl - Reprodução/redes sociais

Publicado 06/09/2024 08:46 | Atualizado 06/09/2024 08:52

A atriz Maidê Mahl, que estava desaparecida há três dias foi encontrada pela Polícia Civil em um quarto de hotel na região Central de São Paulo, segue internada. Uma amiga da artista usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 6, para dar mais mais atualizações sobre o caso e agradecer as pessoas que ajudaram durante as buscas por Maidê.

"As últimas informações são essas: Ela está no hospital sendo bem atendida, bem cuidada, bem assistida. Agora é a gente torcer para que ela se recupere o mais rápido possível. Mais uma vez obrigada a todo mundo que compartilhou, ajudou nessa corrente importantíssima", disse a atriz Michelle Rodrigues.

Maidê estava sozinha dentro do quarto do hotel e, segundo a polícia, bastante debilitada. Ela foi levada para um hospital, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP). O Hospital das Clínicas (HC) confirmou que ela foi levada para lá, mas informou que "não tem autorização para passar o estado de saúde da paciente".

"Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca", disse em entrevista ao G1 a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Entenda o desaparecimento da atriz

Maidê, de 31 anos, estava desaparecida desde a última segunda-feira (2), quando foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre da Zona Sul da capital paulista. A atriz usava mochila, calça e cachecol xadrez, sobretudo bege e boina marrom. Desde então, a família e amigos intensificaram as buscas, utilizando a última localização do celular da atriz como referência.

Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram um apelo para tentar encontrá-la. "Por favor, nos ajudem, ela é muito especial para muita gente", escreveu Rica Benozzati, estilista do Queer Eye Brasil e amigo pessoal da modelo. "Peço o apoio e, principalmente, o respeito de todos que forem impactados por essa mensagem [...] Qualquer informação é extremamente útil", completa Rica.

A publicação do desaparecimento da atriz e modelo também contava com o número da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.

Camila Pitanga, Fernanda Paes Leme, Samara Felippo, entre outros famosos, também compartilharam em suas redes sociais a postagem sobre o desaparecimento de Maidê.

Quem é Maidê Mahl

Natural do Rio Grande do Sul, Geliane Maidê Mahl nasceu na cidade Venâncio Aires e também chegou a morar em Santa Catarina. Uma curiosidade que poucos sabem sobre a atriz é que, antes de optar por seguir carreira artística, ela cursava Agronomia.

Atualmente, a jovem tem se destacado por suas atuações em séries de plataformas de streaming. Ela interpretou Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (2022) e viveu a personagem Giovanna em "Vale dos Esquecidos" no mesmo ano.

Além de atuar, ela também trabalha como modelo em editoriais de moda. Inclusive, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!) em 2017. A influenciadora também já foi escalada para o casting de modelos da Mega Model e ainda faz parte do casting da Mega Stage.

Com mais de 36 mil seguidores no Instagram, Maidê costuma compartilhar fotos de ensaios fotográficos e de suas viagens na rede sociais. Seu último post no perfil, no entanto, foi feito ainda em abril de 2024, o que tem aumentado a preocupação dos fãs e amigos.