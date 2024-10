Santuário Nacional de Aparecida realiza dia com missas e celebrações neste sábado (12) - Thiago Leon / Santuário Nacional de Aparecida

Santuário Nacional de Aparecida realiza dia com missas e celebrações neste sábado (12)Thiago Leon / Santuário Nacional de Aparecida

Publicado 12/10/2024 09:13 | Atualizado 12/10/2024 10:50

O Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo católico do Brasil, celebra, neste sábado (12), o Dia de Nossa Senhora Aparecida com uma programação de missas e atividades religiosas. Milhares de fiéis estão sendo recebidos na catedral, localizada na cidade de Aparecida, interior de São Paulo.

A agenda começou à meia-noite, com a Vigília Mariana, que se estendeu até as 4h30. A partir das 5h45, os devotos foram convidados a participar da missa da Alvorada.

fotogaleria

Ao todo, serão realizadas seis missas no Santuário, sendo a primeira às 6h, seguida pela Missa Solene, às 9h, considerada a principal cerimônia do dia. Uma missa especial será dedicada às crianças às 12h. As redes sociais do templo mostraram as pessoas chegando ao local para as celebrações, ao longo da manhã.

Outras solenidades também vão acontecer entre as 14h e 16h. A missa final ocorrerá às 18h, no Altar Central. O grande encerramento do dia será marcado pela Procissão Solene e um show pirotécnico.