Cidade de S - Reprodução / Redes Sociais

Cidade de SReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2024 13:14

O forte temporal que atingiu São Paulo nesta sexta-feira, 11, deixou cerca de 2,1 milhões de pessoas sem energia, e afetou também a distribuição de água em regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. A informação é da Sabesp. Cinco pessoas morreram em decorrência da forte chuva

Em nota divulgada na manhã deste sábado, 12, ela informou que "estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos) foram prejudicadas e a concessionária de energia foi acionada". A Sabesp pede que os moradores usem conscientemente a água armazenada nas caixas residenciais em toda a Região Metropolitana, já que o sistema de abastecimento é integrado.

Apagão

A falta de energia também afetou a Zona Oeste (como em Alto de Pinheiros, Pinheiros e Butantã); Leste (Mooca, Vila Formosa e Tatuapé); Norte (Pirituba); e Central, como Bom Retiro. Entretanto, há relatos também em outras partes da cidade e municípios vizinhos.



A Enel informou, ainda na manhã deste sábado, que restabeleceu a energia para cerca de 500 mil clientes.

"Às 20h, 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado, sendo que, no momento, são cerca de 1,6 milhão de clientes impactados. De imediato, a companhia acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes (1,6 mil técnicos) estão em campo. Ao longo do dia, a empresa mobilizará cerca de 2.500 técnicos. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos", diz a concessionária em nota.

A cidade de São Paulo registrou mais de 200 chamados para quedas de árvores e galhos desde as chuvas de sexta. Pelo menos cinco mortes já foram confirmadas. Em Bauru, no interior, três pedestres foram acertados pela queda de um muro e não resistiram. Já na capital e em Diadema, na Região Metropolitana, duas pessoas foram vítimas de quedas de árvores.

Regiões que podem ser afetadas com falta de água



São Paulo, capital



Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Morumbi, Americanópolis, Vila do Encontro, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Vila Clara, Vila Romana, Ipiranga, Vila Jaguara, Pirituba, Parque Anhanguera, Vila Maria e Jaraguá



Santo André



Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge



São Caetano



Vila Gerty



São Bernardo do Campo



Vila Planalto e Nova Petrópolis;



Cotia



Jardim Atalaia;



Cajamar



Jordanésia e Parque São Roberto

'Com informações do Estadão Conteúdo'