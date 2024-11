A Polícia Militar apreendeu quatro celulares e um tablet que estavam com os três suspeitos - Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu quatro celulares e um tablet que estavam com os três suspeitosDivulgação / Polícia Militar

Publicado 08/11/2024 13:10

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (07) por simular o próprio sequestro com a ajuda do namorado e de um amigo dele no bairro Castelo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles exigiam um resgate de R$ 10 mil para a vítima do golpe: o pai da suspeita.



Segundo a Polícia Militar, o pai da suposta vítima, de 69 anos, contou que sua filha tinha saído para buscar os filhos no colégio, porém estava demorando a chegar. Posteriormente, ele recebeu mensagens enviadas pelo telefone da mulher, que diziam que ela havia sido sequestrada e, o sequestrador exigia dinheiro pelo resgate. As mensagens incluíam fotos de visualização única em que a moça parecia estar amarrada.



A irmã da mulher ainda tentou ligar para o telefone dela, mas não obteve resposta. Pouco tempo depois, um dos acusados retornou a ligação e disse "você é a irmã da vítima, né? Eu quero 10 mil reais em minha conta, se não vamos matá-la". Em seguida, ele permitiu que a suposta vítima falasse com a irmã, a qual pediu socorro "eles estão rodando comigo dentro do carro e não sei quem são. Eles vão me matar".



Por volta das 17h, o idoso ligou para polícia e forneceu as informações sobre a placa do veículo da filha, um Fiat Uno Way. Após patrulhamento, as autoridades localizaram o carro e, em seu interior, estavam os três suspeitos.



Em contato com a "vítima", ela relatou que o plano havia sido arquitetado pelo namorado que precisava do dinheiro. Ainda disse que não sabia que haveria um terceiro envolvido e que, ao tentar desistir do plano, eles teriam apontado uma arma para sua cabeça. No entanto, os acusados desmentiram a versão da mulher, afirmando que em nenhum momento ela quis desistir, de acordo com a polícia.

O namorado, usuário de cocaína, possui mandado de prisão em aberto relacionado à Lei Maria da Penha, por ter agredido uma mulher.

A polícia apreendeu dentro do veículo um Iphone e um tablet com registro de furto, além dos telefones dos três suspeitos, que teriam sido utilizados no crime. O trio foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. As investigações continuam em busca de mais informações sobre o crime.