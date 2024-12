Grupo especializado de mergulhadores está no local - Corpo de Bombeiros do Tocantins

Publicado 23/12/2024 11:46

Tocantins - O número de desaparecidos subiu para 14 após o desabamento de uma ponte entre os estados do Tocantins e do Pará . O número inicial dava conta do sumiço de 10 pessoas. Uma mulher de 25 anos foi vítima fatal.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que realiza busca junto com outros órgãos. Mergulhadores especializados em resgate estão no local.

"Equipes da Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos competentes estão no local avaliando a situação e prestando os atendimentos necessários. Marinha do Brasil, Bombeiros Militares e outros órgãos de apoio se reuniram na manhã de hoje para definir estratégias para continuidade das buscas. Mergulhadores especializados já estão no local", diz a nota.

A queda

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, com 533 metros de vão e construída há mais de 60 anos, desabou entre os Estados do Maranhão e Tocantins, neste domingo. Segundo a PRF, três caminhões que estavam sobre a estrutura caíram nas águas do Rio Tocantins. Ao menos uma pessoa morreu.



A Polícia Militar do Tocantins confirmou a morte de uma mulher de 25 anos, moradora de Aguiarnópolis. Além disso, um homem de 36 anos foi encontrado com vida e conduzido por populares ao hospital de Estreito (MA) com uma fratura na perna.



No início da noite deste domingo, as buscas relacionadas ao acidente na ponte foram temporariamente suspensas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros identificarem que dois dos três caminhões que caíram no rio estavam carregados com ácido sulfúrico - um produto perigoso. "Considerando os riscos associados ao manuseio e à proximidade com esses materiais, a suspensão das buscas foi determinada até que equipes especializadas cheguem ao local".