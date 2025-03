Mulher foi presa a 500 km de distância de onde assassinou o ex-namorado - Divulgação

Publicado 21/03/2025 12:37 | Atualizado 21/03/2025 12:45

Amazonas - Uma mulher, de 24 anos, foi presa por matar o ex-namorado a pedradas em Lima Duarte, no interior do Amazonas. A captura da suspeita aconteceu, nesta quinta-feira (20), na zona rural de Bueno Brandão, a 500 quilômetros do local do crime.

A vítima, um músico de 43 anos, foi atacada em 26 de fevereiro de 2023. O homem foi socorrido e hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em 7 de março daquele ano.

"Foram mais de dois anos de buscas para encontrar e prender a investigada. Com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-la, e agora ela está à disposição da Justiça", destacou o delegado responsável, José Márcio de Almeida Lopes.

A polícia segue com as investigações para esclarecer outros detalhes do crime e a possibilidade da participação de terceiros.