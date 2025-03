Momento do resgate foi compartilhado nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2025 15:44

Dois pescadores, pai e filho, de Itapemirim, município no Espírito Santo, foram resgatados em alto-mar após ficarem nove dias à deriva. O barco em que estavam naufragou, e um terceiro tripulante, Saite Simões Gabriel, continua desaparecido. O resgate repercutiu nas redes sociais.

Pai e filho são resgatados após nove dias à deriva no ES



O trio saiu para pescar no dia 12 de março do Porto de Itaipava, em Itapemirim. Três dias depois o barco "Ana Júnior" teria quebrado em alto-mar, onde os pescadores ficaram até a última quinta-feira (20). O incidente aconteceu a aproximadamente 26 milhas náuticas da costa de Jacaraípe, no município de Serra, Espírito Santo (ES).

Saite desapareceu após se jogar na água dizendo que procuraria ajuda. O resgate da dupla só aconteceu no domingo (23), quando a tripulação de um outro barco que passava pelo local viu os pescadores.

Pai e filho foram encaminhados a um hospital no município. A Marinha do Brasil (MB) afirmou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades da ocorrência.