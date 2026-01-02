Filipe Martins foi preso por descumprir medidas cautelares - Reprodução / Redes sociais

Filipe Martins foi preso por descumprir medidas cautelares Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/01/2026 08:22 | Atualizado 02/01/2026 08:24





Em dezembro, Martins havia sido condenado a 21 anos de detenção por participação na trama golpista após as eleições de 2022. Ele cumpria prisão domiciliar desde o último sábado (27) e teria descumprido uma das medidas cautelares. A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente, na manhã desta sexta-feira (2), Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), em Ponta Grossa, no Paraná. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prisão Em dezembro, Martins havia sido condenado a 21 anos de detenção por participação na trama golpista após as eleições de 2022. Ele cumpria prisão domiciliar desde o último sábado (27) e teria descumprido uma das medidas cautelares.

Segundo o despacho, juntou-se aos autos a informação de que Martins teria utilizado o LinkedIn no domingo (28) para buscar perfis de terceiros, descumprindo a proibição de acesso a redes sociais determinada por Moraes.

Em resposta ao magistrado, a defesa de Martins negou que ele tenha usado a rede social e afirmou que seus perfis estão sob gerenciamento exclusivo dos próprios advogados, dessa forma, não podendo ser exercidos pelo condenado.

Ele integra o chamado "núcleo 2" da trama golpista, acusado de atuar na operacionalização da tentativa de ruptura institucional. O ex-assessor de Bolsonaro teria apresentado ao ex-presidente a chamada "minuta do golpe", documento que instauraria medidas excepcionais para mantê-lo no poder.



Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Martins tem 38 anos. Em seu perfil profissional, afirma ser formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e ter cursado Diplomacia e Defesa na Escola Superior de Guerra. Ele assumiu o cargo de assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência em 2019, no início do governo Bolsonaro, após atuar com o então chanceler Ernesto Araújo durante o período de transição.