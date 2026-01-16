Participaram da edição de 2025 4,8 milhões de inscritos, com 72% de presença nos dois dias de provaPaulo Pinto/Agência Brasil
Enem 2025: Notas já estão disponíveis para consulta
Consulta pode ser feita na Página do Participante
'Se fosse com Temer, Moraes agiria da mesma forma?', dispara Flávio Bolsonaro após transferência do pai
Jair Bolsonaro foi levado para a Papudinha nesta quinta-feira (15)
Michelle agradece à PF e vai à Papudinha visitar Bolsonaro após transferência
De acordo com Moraes, a medida foi adotada após a defesa do ex-presidente apresentar um novo pedido de transferência para a prisão domiciliar
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões
Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47
Moraes permite que Bolsonaro reduza pena lendo livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura
Dentre as obras estão Ainda Estou Aqui, a Autobiografia de Martin Luther King e 1984, de George Orwell
Cela de Bolsonaro na Papudinha tem quase 55 m², área externa e estrutura completa
Ex-presidente passa a ocupar sala de Estado-Maior com quarto, banheiro, cozinha, lavanderia e direito a cinco refeições diárias
