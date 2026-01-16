Caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná - Arquivo / Divulgação / PCPR

Publicado 16/01/2026 08:56

O corpo de uma idosa de 83 anos foi escondido pelo filho por 15 dias na zona rural de Guaíra (PR). A Polícia Militar do Paraná encontrou o cadáver no chão de um dos quartos. O filho afirmou que não acionou as autoridades por medo de ser acusado de maus-tratos.



A idosa foi descoberta pelo irmão, que mora em Goiás. Após não conseguir contato com a irmã, ele foi até o Paraná e, ao chegar à residência, se deparou com o corpo. A Polícia Militar foi acionada no último sábado (10). As identidades não foram divulgadas.

Segundo a polícia, o corpo já estava em avançado estágio de decomposição. O homem afirmou que era responsável pela mãe e que a encontrou morta ao voltar de um supermercado. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte.