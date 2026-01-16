Ocorrência, registrada por volta das 3h58, mobilizou cerca de dez viaturas - Reprodução / Redes sociais

Ocorrência, registrada por volta das 3h58, mobilizou cerca de dez viaturasReprodução / Redes sociais

Publicado 16/01/2026 09:53

Um transformador pegou fogo em uma subestação de energia elétrica na madrugada desta sexta-feira (16), na Rua Carlos Sgarbi, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 mil litros de óleo mineral isolante foram atingidos pelas chamas. A substância, derivada do petróleo, é essencial em equipamentos elétricos como transformadores e disjuntores.

A ocorrência, registrada por volta das 3h58, mobilizou cerca de dez viaturas. Há suspeita de que o incêndio tenha sido causado por um pico de tensão, que teria rompido uma porcelana isolante, gerando uma faísca que deu início às chamas no interior do equipamento.

Segundo a corporação, não houve registro de feridos.