Ocorrência, registrada por volta das 3h58, mobilizou cerca de dez viaturasReprodução / Redes sociais
Incêndio atinge transformador em subestação de energia na Grande São Paulo
Fogo consumiu cerca de 30 mil litros de óleo mineral isolante durante a madrugada em Embu-Guaçu
Eduardo critica Moraes por transferência de Bolsonaro para Papudinha e compara com caso Collor
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Filho esconde corpo da mãe idosa por 15 dias com medo de acusação de maus-tratos
Cadáver de mulher de 83 anos foi encontrado em estado avançado de decomposição em residência na zona rural de Guaíra (PR)
Enem 2025: Notas já estão disponíveis para consulta
Consulta pode ser feita na Página do Participante
'Se fosse com Temer, Moraes agiria da mesma forma?', dispara Flávio Bolsonaro após transferência do pai
Jair Bolsonaro foi levado para a Papudinha nesta quinta-feira (15)
Michelle agradece à PF e vai à Papudinha visitar Bolsonaro após transferência
De acordo com Moraes, a medida foi adotada após a defesa do ex-presidente apresentar um novo pedido de transferência para a prisão domiciliar
